（更正）阿里巴巴旗下蚂蚁金服收购印度One97的25%股权

中国吉利控股集团将收购丹麦盛宝银行30%股权
路透哥本哈根5月5日 - 丹麦盛宝银行(Saxo Bank)周五表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。
(更正：因英文原文有误，内文第二段中加上“包括一项明年可以增加持股的选择权”)
路透孟买/上海2月5日 - 阿里巴巴(BABA.N)旗下公司蚂蚁金服已经同意收购印度支付服务业者One97 Communications的25%股权，准备掌握印度智能手机及网路产业热潮商机。
两家公司并未提供交易金额，但熟知内情人士表示，这笔交易是One97上市的的前兆，并称这部分股权总值超过5亿美元，其中包括一项明年可以增加持股的选择权。
交易对One97的估值超过20亿美元，使之成为印度最有价值的草创公司之一。One97经营网路支付平台Paytm，用户可以通过该平台购物或支付公用事业帐单；而蚂蚁金服是中国网路支付平台支付宝的经营商。
阿里巴巴发言人Teresa Li以及One97创办人Vijay Shekhar Sharma拒绝透露交易金额。Sharma向路透表示，蚂蚁金服将买进他公司的新股。
Paytm已经受惠于手机以及网路普及，根据研究机构国际数据公司(IDC)，印度已经成为亚太地区成长最迅速的智能手机市场。
蚂蚁金服和Paytm周四发布联合声明指出，“两家公司合作将加强印度数码支付生态体系的成长。”
这是蚂蚁金服首度投资印度企业，两家公司称，蚂蚁金服将提供Paytm“业务上的策略及技术支持”。(完)
(编译 张明钧; 审校 王颖/高琦)
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