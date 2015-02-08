（更正）阿里巴巴旗下蚂蚁金服收购印度One97的25%股权

(更正：因英文原文有误，内文第二段中加上“包括一项明年可以增加持股的选择权”)

路透孟买/上海2月5日 - 阿里巴巴(BABA.N)旗下公司蚂蚁金服已经同意收购印度支付服务业者One97 Communications的25%股权，准备掌握印度智能手机及网路产业热潮商机。

两家公司并未提供交易金额，但熟知内情人士表示，这笔交易是One97上市的的前兆，并称这部分股权总值超过5亿美元，其中包括一项明年可以增加持股的选择权。

交易对One97的估值超过20亿美元，使之成为印度最有价值的草创公司之一。One97经营网路支付平台Paytm，用户可以通过该平台购物或支付公用事业帐单；而蚂蚁金服是中国网路支付平台支付宝的经营商。

阿里巴巴发言人Teresa Li以及One97创办人Vijay Shekhar Sharma拒绝透露交易金额。Sharma向路透表示，蚂蚁金服将买进他公司的新股。

Paytm已经受惠于手机以及网路普及，根据研究机构国际数据公司(IDC)，印度已经成为亚太地区成长最迅速的智能手机市场。

蚂蚁金服和Paytm周四发布联合声明指出，“两家公司合作将加强印度数码支付生态体系的成长。”

这是蚂蚁金服首度投资印度企业，两家公司称，蚂蚁金服将提供Paytm“业务上的策略及技术支持”。(完)

(编译 张明钧; 审校 王颖/高琦)

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