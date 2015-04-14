绿地与蚂蚁金服等合作发布国内首款互联网房地产金融产品

路透上海4月14日 - 中国最大房地产企业--绿地集团与阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服共同发布国内首款互联网房地产金融产品，该产品在挂牌半小时即告售罄。

绿地旗下互联网房地产金融平台--“绿地地产宝”周一亦宣布启动，该平台致力于服务个人投资者理财投资与为中小房企提供资金解决方案。绿地地产宝产品第一步目标是交易量达到100亿元人民币，未来成熟期规模突破500亿元。

绿地新闻稿显示，绿地地产宝首只产品总规模为2亿元，约定年化收益率6.4%，产品期限为一年，认购资金2万元起，以绿地位于江西南昌的棚户区改造项目为基础资产。该产品由安邦财险提供保证保险，保障本金及收益的到期兑付。

该款产品在蚂蚁金服的招财宝网络平台及绿地金融子公司贵州省绿地金融资产交易所上挂牌发行。据绿地集团董事长兼总裁张玉良透露，绿地地产宝的第二只产品已在积极筹备中，将在中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安陆金所的平台上发行。

绿地金融董事长、总经理耿靖表示，尽管此次产品的基础资产为绿地旗下的地产项目，但未来绿地地产宝将不仅仅局限于绿地的自有项目，而是要建设成为互联网房地产金融平台，通过产品设计、包装，将社会闲散资金、机构资金与地产项目有效对接，致力于为中小房企提供资金解决方案，同时为社会投资者提供“高收益、低风险”的投资产品。

绿地金融是绿地集团未来三大核心业务之一，根据集团规划，至2020年，金融投资产业的业务规模力争达到800亿元，利润达到100亿元。

目前绿地金融已完成四大板块产业布局，即金融机构投资、基金投资和管理、类金融业务（金融资产交易所、财富管理、小贷、担保、融资租赁等）、资本运作（投行、海外直接投资、并购、大宗资产交易等）。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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