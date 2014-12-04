安踏称CEO确认未牵涉前泉州国税局长事件 并如常办公

路透香港12月4日 - 中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司(2020.HK)周四早盘中途停牌，公司发出声明澄清，已获董事长兼首席执行官(CEO)丁世忠确认其没有牵涉入泉州市国税局前局长蔡俊伟的事件，并如常在公司正常办公。

安踏体育早盘大幅波动，最多曾挫14.5%至13.92港元盘中低点，10时24分停牌前跌7.74%，成交额2.48亿港元。

公司中午在联交所发出澄清公告称，＂丁先生已确认，在本公告发布当日，他没有牵涉入事件当中。本公司进一步确认，丁先生如常在公司正常办公。＂

安踏体育并指将保留权利对任何失实报导采取法律行动。公司原本称在下午1时起恢复交易，但其后又表示将继续停牌，以待发出有关若干传媒报导的补充公告。

博讯日前报导，在投资项目的主要股东蔡俊伟被中纪委、武警拘捕后，安踏CEO近期从大陆出逃。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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