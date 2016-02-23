安踏组合营公司分销"Descente"商标产品 去年净利升两成

路透香港2月23日 - 中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司(2020.HK)周二宣布，将与Descente Ltd.（迪桑特）(8114.T)、伊藤忠(8001.T)等就成立合资公司订立意向书，以在中国（不包括香港和澳门）独家经营及分销＂Descente＂商标的产品，合资各方将共注资2.5亿元人民币。

安踏体育的声明称，安踏、迪桑特及伊藤忠将分别持有合资公司的60%、30%及10%权益，并按此比例出资。

合资各方目前打算让合资公司于2017年上半年启动零售业务的运作，主要针对地区内的高端市场，当中将涵盖广泛类别的产品，包括滑雪、综训、跑步及其他类别。

根据该协定，迪桑特将向合资公司的一家全资公司授予独家许可权利，于地区内使用＂Descente＂商标。

安踏体育在另一份声明中公布其2015年度业绩，期内净利按年升两成至20.4亿元人民币，符合汤森路透SmartEstimate预测的20.37亿元；主要受益于公司提高产品差异化及市场对高性价比产品需求增加，以及其他业务如儿童、＂FILA＂及电子商贸等业务增长显着。2015年全年安踏品牌产品之同店销售增长（按零售价格计算）与2014年全年比较录得高单位数的升幅。

董事会建议派末期息每股0.3港元（2014年同期为0.28港元）及特别股息每股0.08港元（与2014年持平）。

此外，安踏体育表示，在1月份结束的2016年第三季订货会中，安踏品牌产品（包括儿童体育用品系列）之订单金额（按批发价值计算）按年录得高单位数的升幅，为连续11个季度录得订单增长。

公布业绩前，安踏体育早盘小幅收低0.4%，报19.74港元，过去一个月累计升约一成。（完）

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