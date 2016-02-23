安踏组合营公司分销"Descente"商标产品 去年净利升两成

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港2月23日 - 中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司(2020.HK)周二宣布，将与Descente Ltd.（迪桑特）(8114.T)、伊藤忠(8001.T)等就成立合资公司订立意向书，以在中国（不包括香港和澳门）独家经营及分销＂Descente＂商标的产品，合资各方将共注资2.5亿元人民币。
安踏体育的声明称，安踏、迪桑特及伊藤忠将分别持有合资公司的60%、30%及10%权益，并按此比例出资。
合资各方目前打算让合资公司于2017年上半年启动零售业务的运作，主要针对地区内的高端市场，当中将涵盖广泛类别的产品，包括滑雪、综训、跑步及其他类别。
根据该协定，迪桑特将向合资公司的一家全资公司授予独家许可权利，于地区内使用＂Descente＂商标。
安踏体育在另一份声明中公布其2015年度业绩，期内净利按年升两成至20.4亿元人民币，符合汤森路透SmartEstimate预测的20.37亿元；主要受益于公司提高产品差异化及市场对高性价比产品需求增加，以及其他业务如儿童、＂FILA＂及电子商贸等业务增长显着。2015年全年安踏品牌产品之同店销售增长（按零售价格计算）与2014年全年比较录得高单位数的升幅。
董事会建议派末期息每股0.3港元（2014年同期为0.28港元）及特别股息每股0.08港元（与2014年持平）。
此外，安踏体育表示，在1月份结束的2016年第三季订货会中，安踏品牌产品（包括儿童体育用品系列）之订单金额（按批发价值计算）按年录得高单位数的升幅，为连续11个季度录得订单增长。
公布业绩前，安踏体育早盘小幅收低0.4%，报19.74港元，过去一个月累计升约一成。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)(here)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。