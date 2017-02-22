安踏体育与韩国Kolon组合营 分销后者品牌产品

路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育(2020.HK)周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.(120110.KS)及Kolon Corporation(002020.KS)（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。

安踏体育全资附属公司ANKO及Kolon合资方将各占合资公司的50%权益。

公司的声明称，合资公司业务主要在中国、香港、澳门及台湾地区内独家经营与分销＂Kolon Sport＂品牌的若干范畴产品。

安踏体育表示，多品牌战略是公司充分把握中国市场采取的主要战略之一，与Kolon的合作将拓展其在中国体育用品市场（尤其中至高端户外体育用品）的业务领域。

但公司在声明中未有透露合资公司的投资额若干。

安踏体育在另一份声明中公布，公司2016年度净利同比增长16.9%，至23.86亿元人民币；每股盈利0.9536元；期内毛利率升至48.4%，2015年度为46.6%。

董事会建议派末期息每股0.34港元及特别股息0.08港元，上年度同期分别为0.3港元及0.08港元。

公布业绩前，安踏体育股价收高0.83%，报24.3港元。（完）

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