安踏体育先旧后新配股筹近38亿港元 拟用于未来可能收购合作

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透香港3月22日 - 中国体育用品商--安踏体育用品有限公司(2020.HK)周三宣布，以先旧后新方式配售1.75亿股新股，集资规模37.9亿港元，拟作未来可能出现的与国际体育品牌的收购及合作机会，及一般营运资金。
安踏体育的声明称，在周二收市后订立有关配售及认购协议。公司主席兼大股东丁世忠及其亲属持有的安踏国际、安达控股及安达投资（统称＂卖方＂）按每股21.67港元合共出售1.75亿股安踏股份，之后再按同等价格认购同等数量的新股。
配售价较公司周二收盘价23.55港元折让约7.98%。配发的新股相当于公司经扩大后已发行股本约6.54%。完成配售及认购后，卖方在安踏的持股比例，将由原来的65.93%摊薄至61.62%。
安踏体育预计，配售新股集资净额约37.87亿港元。公司表示，其此前在年报所述，其持续物色国际体育用品品牌的收购及合作机会，故拟将认购所得款项净额用于在合适机会出现时，为该等机会提供（全部或部分）资金，该等机会涉及的资金金额可能重大。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。