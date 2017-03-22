安踏体育先旧后新配股筹近38亿港元 拟用于未来可能收购合作

路透香港3月22日 - 中国体育用品商--安踏体育用品有限公司(2020.HK)周三宣布，以先旧后新方式配售1.75亿股新股，集资规模37.9亿港元，拟作未来可能出现的与国际体育品牌的收购及合作机会，及一般营运资金。

安踏体育的声明称，在周二收市后订立有关配售及认购协议。公司主席兼大股东丁世忠及其亲属持有的安踏国际、安达控股及安达投资（统称＂卖方＂）按每股21.67港元合共出售1.75亿股安踏股份，之后再按同等价格认购同等数量的新股。

配售价较公司周二收盘价23.55港元折让约7.98%。配发的新股相当于公司经扩大后已发行股本约6.54%。完成配售及认购后，卖方在安踏的持股比例，将由原来的65.93%摊薄至61.62%。

安踏体育预计，配售新股集资净额约37.87亿港元。公司表示，其此前在年报所述，其持续物色国际体育用品品牌的收购及合作机会，故拟将认购所得款项净额用于在合适机会出现时，为该等机会提供（全部或部分）资金，该等机会涉及的资金金额可能重大。（完）

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