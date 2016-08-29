安踏体育中期净利增17% 受服装及鞋类产品收入上升带动

2016年中国实际使用外资8132亿人民币 同比增4.1%--商务部
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
路透香港8月29日 - 以市值计中国最大体育用品商--安踏体育(2020.HK)周一公布，上半年净利同比增长17%，服装及鞋类产品收入均有约两成或以上的增长。
截至6月底止半年，安踏体育的净利为11.29亿元人民币，去年同期为9.65亿元。董事会建议派中期息每股0.34港元，较去年同期的0.3港元增加13.3%。
按产品分类，期内服装产品的收入同比升22.5%至30.27亿元，占总收入49.3%；占总收入46.7%的鞋类产品收入升19.4%至28.67亿元；配饰收入增4.5%，为2.5亿元。
该公司表示，上半年总收入同比增加20.2%，增长率高于此前公布的上半年订货会订单金额增长率，是因其他业务有较强的增速所致。
上半年安踏体育整体毛利率同比升1.3个百分点至47.9%，除服装毛利率升3.2个百分点外，鞋类及配饰产品毛利率同比分别下跌0.7个百分点及1.9个百分点。公司解释，因公司策略性地推出更多高性价比的鞋类产品，令鞋类整体毛利率下降；另一方面，由于自FILA业务贡献有所增加，服装整体毛利率有所上升。
展望未来，安踏体育表示，会利用多品牌的优势，在各销售渠道增加影响力，保持稳固的市场地位，进一步增加市场份额。公司并将继续在优越地点开店，预计今年底安踏店（包括安踏儿童独立店）达8,600-8,700家，FILA专卖店（包括FILA KIDS独立店）达700-750家。新加盟的DESCENTE也已在8月于中国开设首家专卖店，预计在今年底将会有5-10家专卖店。
鉴于网上购物的迅速增长，该公司会在受欢迎的电子商贸平台推出更多线上独有产品。除了采用由工厂直接发货到店铺的模式，同时正在兴建自动化的物流中心，将配合公司多品牌及全渠道的发展策略，提升发货速度以及应对突如其来的需求。
安踏体育午盘股价无大变动，初段跌0.3%，报19.74港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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