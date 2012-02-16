（修正）专访：安泰盘实基金拟未来18个月投资30亿元

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
(修正以修改内文错字)
* 未来18个月拟投资30亿元,目标中小开发商资产
* 房地产信托违约出现,开发商赔本出售
* 若出口大幅下滑,不排除下半年调控放松
作者 邵晓忆/蒋燕
路透北京2月15日电---中国持续的楼市调控令中小型开发商融资渠道急剧变窄,这让地产基金看到了机遇.中国私募股权基金--安泰盘实表示,计划在未来18个月完成所管理的30亿元人民币投资,主要投向中小型开发商的优质资产.
该基金总裁蓬钢在接受路透专访时并表示,目前看中国政府压低房价的目标没有改变,未来房价料将继续下降.但若今年中国出口出现很大下滑,不排除下半年调控会有放松的可能.
蓬钢表示,今年3至5月间安泰盘实将投出第一批项目,该批项目为4-5个住宅开发项目,分别位於北京、上海、广州及南京等城市.
"今年很多都是住宅开发项目,中小型开发商比较缺钱.要麽缺钱,要麽不想现在卖,想等市场稍好转一点再卖,"蓬钢在谈及其团队所调查的项目时表示.
"现在市场实在不好,再降价也卖不动,就产生了资金缺口,"他说.
他指出,目前出现资金缺口的项目很多,基金将挑选安全系数较高的项目,考量的条件包括是否在建及完工、对方是否已大量投入、离销售还有多远及购地成本等.
"对於开发商来说,如果现在卖了,每平米少了好几千块,不如借高点利息的钱...借钱成本是固定的,降价不知道需要降多少,降了也不一定卖得出去,"蓬钢表示,其基金的投资年回报率达25-30%.
蓬钢此前曾任美银美林全球资本投资部董事总经理,主要负责美林在大中华区的房地产投资业务.他於2011年成立安泰盘实基金,目前该基金10亿元基础投资部分已完成募集,20亿元优先投资部分将分三批完成投融资,投资周期通常在三年之内.
**房地产信托违约出现**
中国在历时近两年的房地产调控中,收紧了对房地产行业资本市场直接融资和银行信贷渠道,房地产信托一度成为地产商的"救命稻草".而随着今年房地产信托融资到期偿付,违约风险浮出水面.
"小开发商前几年借的信托就比较着急了,今年上半年会有大量的信托到期...现在已经出现(违约)了,"蓬钢表示.
他分析称,初步统计今年全年将有1,700亿元房地产信托到期,预计其中将有相当一部分出现违约.由於信托非常严格地执行债权权益,很多开发商将"血本无归",会选择"赔本卖".
数位信托公司的消息人士稍早向路透表示,中国银监会已从今年1月起,开始对房地产信托进行专项现场检查,各地银监局亦开始对所处辖区的信托展开检查.现场检查的重点围绕信托资金兑付,以对风险摸底.
中金报告显示,截至2011年三季度末,存量房地产信托规模约为7,000亿元人民币,2012年预计到期规模2,234亿,总还款额约2,500亿,2013年预计到期规模在2,816亿.
在谈及市场前景时,蓬钢表示,不排除下半年中国楼市调控会有放松可能,若中国经济需要内需提振,届时政府还会鼓励房地产消费.
"如果今年出口有很大的下滑,除了房地产以外,我个人认为,没有特别好的取代出口的经济增长点,"蓬钢表示.
海关数据显示,中国1月进出口双双陷入负增长并创逾两年新低.尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻.
中国国务院总理温家宝近日表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.但他并强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.
--审校 乔艳红
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