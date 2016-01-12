南极冰山在减缓全球变暖中发挥意外作用--研究

路透奥斯陆1月11日（记者 Alister Doyle） - 科学家们周一称，巨大冰山从南极脱落，在大洋里慢慢融化，意外地有助于全球变暖放缓。

这些罕见的巨大冰山有曼哈顿那么大，由于气候变化，未来几十年这样的冰山可能更频繁出现。这些冰山释放出大量铁和其他养分，成为藻类和其他海洋微生物的养料。

这些生物会吸取大气中的二氧化碳，成为人类遏制温室气体排放以令气候变化放缓的天然同盟。

研究预计，巨型冰山从南极脱落后所引发的海洋赤潮（ocean bloom）每年可吸收1,000-4,000万吨碳，这与瑞典或新西兰等国每年的温室气体排放量相当。

目前为止，巨型冰山融化所引发的水体富营养化影响被认为是较小和局部的。

该研究撰稿人之一、谢菲尔德大学教授Grant Bigg对路透称，“对于这种影响能最远扩展到（距离冰山）1,000公里的地方，我们感到非常惊奇。”研究发表在《自然-地球科学》（Nature Geoscience）上。（完）