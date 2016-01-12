南极冰山在减缓全球变暖中发挥意外作用--研究

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆1月11日（记者 Alister Doyle） - 科学家们周一称，巨大冰山从南极脱落，在大洋里慢慢融化，意外地有助于全球变暖放缓。
这些罕见的巨大冰山有曼哈顿那么大，由于气候变化，未来几十年这样的冰山可能更频繁出现。这些冰山释放出大量铁和其他养分，成为藻类和其他海洋微生物的养料。
这些生物会吸取大气中的二氧化碳，成为人类遏制温室气体排放以令气候变化放缓的天然同盟。
研究预计，巨型冰山从南极脱落后所引发的海洋赤潮（ocean bloom）每年可吸收1,000-4,000万吨碳，这与瑞典或新西兰等国每年的温室气体排放量相当。
目前为止，巨型冰山融化所引发的水体富营养化影响被认为是较小和局部的。
该研究撰稿人之一、谢菲尔德大学教授Grant Bigg对路透称，“对于这种影响能最远扩展到（距离冰山）1,000公里的地方，我们感到非常惊奇。”研究发表在《自然-地球科学》（Nature Geoscience）上。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。