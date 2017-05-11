南极洲北部发生6.8级地震 预计不会引发海啸--USGS

如果存款遭国外机构提领 卡塔尔政府准备好支持银行--QFC高管
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
路透5月10日 - 美国地质调查局(USGS)称，南极洲北部发生6.8级地震，但预计不会引发海啸。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
美国太平洋海啸预警机构称，这次地震预计不会引发海啸。(完)
(编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透多哈6月19日 - 卡塔尔金融中心(QFC)行政总裁Yousef al-Jaida周一表示，如果国外机构因对多哈的经济抵制而提领存款，该国政府准备好支持当地银行。
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。