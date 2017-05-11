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时事要闻 | 2017年 5月 11日 星期四 08:14 BJT

南极洲北部发生6.8级地震 预计不会引发海啸--USGS

路透5月10日 - 美国地质调查局(USGS)称，南极洲北部发生6.8级地震，但预计不会引发海啸。

震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。

美国太平洋海啸预警机构称，这次地震预计不会引发海啸。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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