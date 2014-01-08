中俄南极被困船只冲出重冰区

朝鲜无视国际社会压力进行弹道导弹试验
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透悉尼1月8日（记者 Matt Siegel） -澳大利亚海事局（AMSA）周三称，俄罗斯科考船“绍卡利斯基院士号”和中国“雪龙号”破冰船已冲出重冰区，目前平稳驶向开阔水域。
“雪龙号”上周派直升机将“绍卡利斯基院士号”乘客转移至澳大利亚破冰船“南极光号”，此后“雪龙号”被浮冰围困在英联邦湾。
澳大利亚救援部门建议两艘被困船只的船长周二晚趁周围浮冰开裂的机会脱困，两艘船只缓慢通过冰层较薄的区域，驶向开阔水域。
澳大利亚海事局称：“‘雪龙号’对澳大利亚救援协调中心（RCCAustralia）称目前不需要进一步援助。‘绍卡利斯基院士号’继续穿越冰区，救援协调中心正等待其确认是否需要进一步援助。”
澳大利亚海事局称，在确定两艘船只完全脱离冰区且不再有危险前，美国“北极星号”破冰船仍将继续赶往两艘船只所在区域。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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