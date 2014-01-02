中国“雪龙号”将派直升机营救俄科考船被困人员

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透悉尼1月2日 -中国“雪龙号”破冰船将派出直升机，营救俄罗斯南极科考船“绍卡利斯基院士号”（AkademikShokalskiy）被困人员，以结束这项已持续九天的国际救援行动。
“雪龙号”上直升机已做好准备，待气象条件许可时即启动救援行动。“雪龙号”上周六驶近“绍卡利斯基院士号”，但未能成功破冰。
澳大利亚“南极光号”和法国“星盘号”破冰船也曾试图救援，但因风力太大以及雪层过厚而遇阻。
“该地区气象条件改善，直升机救援行动可能很快启动，”协调救援行动的澳大利亚海事局（AMSA）周四上午称。
AMSA称，未来36个小时的气象条件应有利于救援行动开展。
“绍卡利斯基院士号”12月24日在法国位于南极的杜蒙特-杜维尔（DumontD'Urville）基地以东约100海里处被浮冰困住，距澳大利亚塔斯马尼亚州约1,500海里。
率领此次考察行动的特尼（Chris Turney）在推特上说：“非常感谢澳大利亚、中国和法国破冰船的艰苦努力！”
救援人员计划将俄罗斯科考船上所有52名乘客转移至“雪龙号”破冰船，其中包括科学家和游客，而22名俄罗斯船员仍将留在“绍卡利斯基院士号”。
AMSA称，直升机营救行动需要至少五个小时，具体情况须视天气情况而定。
“绍卡利斯基院士号”的乘客将先转移至“雪龙号”，然后再转移到澳大利亚“南极光号”，后者将先驶往南极的一个基地，而后前往塔斯马尼亚州的霍巴特。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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