中国“雪龙号”将派直升机营救俄科考船被困人员

路透悉尼1月2日 -中国“雪龙号”破冰船将派出直升机，营救俄罗斯南极科考船“绍卡利斯基院士号”（AkademikShokalskiy）被困人员，以结束这项已持续九天的国际救援行动。

“雪龙号”上直升机已做好准备，待气象条件许可时即启动救援行动。“雪龙号”上周六驶近“绍卡利斯基院士号”，但未能成功破冰。

澳大利亚“南极光号”和法国“星盘号”破冰船也曾试图救援，但因风力太大以及雪层过厚而遇阻。

“该地区气象条件改善，直升机救援行动可能很快启动，”协调救援行动的澳大利亚海事局（AMSA）周四上午称。

AMSA称，未来36个小时的气象条件应有利于救援行动开展。

“绍卡利斯基院士号”12月24日在法国位于南极的杜蒙特-杜维尔（DumontD'Urville）基地以东约100海里处被浮冰困住，距澳大利亚塔斯马尼亚州约1,500海里。

率领此次考察行动的特尼（Chris Turney）在推特上说：“非常感谢澳大利亚、中国和法国破冰船的艰苦努力！”

救援人员计划将俄罗斯科考船上所有52名乘客转移至“雪龙号”破冰船，其中包括科学家和游客，而22名俄罗斯船员仍将留在“绍卡利斯基院士号”。

AMSA称，直升机营救行动需要至少五个小时，具体情况须视天气情况而定。

“绍卡利斯基院士号”的乘客将先转移至“雪龙号”，然后再转移到澳大利亚“南极光号”，后者将先驶往南极的一个基地，而后前往塔斯马尼亚州的霍巴特。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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