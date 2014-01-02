中国直升机已开始营救俄科考船被困人员（更新版）

路透悉尼1月2日(记者 Maggie Lu Yueyang) - 俄罗斯南极科考船队长特尼(ChrisTurney)周四表示，中国“雪龙号”破冰船派出的直升机已抵达“绍卡利斯基院士号”(AkademikShokalskiy)，目前正开始营救船上被困的52名乘客。

直升飞机将把这52名乘客转移至澳大利亚“南极光号”。

特尼表示， 经历了多日的暴风雪、雾和浮冰后，目前的气象条件已经有所好转，可以发起救援。

特尼在推特上写道：“中国直升机已经抵达‘绍卡利斯基院士号’。我们100%有救了！非常感谢所有的人。”

电视画面显示，直升机查看了冰面上一块临时停机坪，随后搭载了12名乘客。

“绍卡利斯基院士号”11月28日从新西兰启程，以纪念澳洲探险家莫森(Douglas Mawson)远征南极一百周年。

“绍卡利斯基院士号”12月24日在法国位于南极的杜蒙特-杜维尔（DumontD'Urville）基地以东约100海里处被浮冰困住，距澳大利亚塔斯马尼亚州约1,500海里。

据信船上所有人身体情况良好，期间也从未面临重大危险。

“雪龙号”上周六驶近“绍卡利斯基院士号”，但未能成功破冰。(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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