中国直升机已开始营救俄科考船被困人员（更新版）

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透悉尼1月2日(记者 Maggie Lu Yueyang) - 俄罗斯南极科考船队长特尼(ChrisTurney)周四表示，中国“雪龙号”破冰船派出的直升机已抵达“绍卡利斯基院士号”(AkademikShokalskiy)，目前正开始营救船上被困的52名乘客。
直升飞机将把这52名乘客转移至澳大利亚“南极光号”。
特尼表示， 经历了多日的暴风雪、雾和浮冰后，目前的气象条件已经有所好转，可以发起救援。
特尼在推特上写道：“中国直升机已经抵达‘绍卡利斯基院士号’。我们100%有救了！非常感谢所有的人。”
电视画面显示，直升机查看了冰面上一块临时停机坪，随后搭载了12名乘客。
“绍卡利斯基院士号”11月28日从新西兰启程，以纪念澳洲探险家莫森(Douglas Mawson)远征南极一百周年。
“绍卡利斯基院士号”12月24日在法国位于南极的杜蒙特-杜维尔（DumontD'Urville）基地以东约100海里处被浮冰困住，距澳大利亚塔斯马尼亚州约1,500海里。
据信船上所有人身体情况良好，期间也从未面临重大危险。
“雪龙号”上周六驶近“绍卡利斯基院士号”，但未能成功破冰。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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