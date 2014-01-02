中国“雪龙号”将派直升机营救俄科考船被困人员

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼1月2日 - 中国“雪龙号”破冰船将派出直升机，营救俄罗斯南极科考船“绍卡利斯基院士号”（Akademik Shokalskiy）被困人员，以结束这项已持续九天的国际救援行动。
“雪龙号”上直升机已做好准备，待气象条件许可时即启动救援行动。“雪龙号”上周六驶近“绍卡利斯基院士号”，但未能成功破冰。
澳大利亚“南极光号和法国“星盘号”破冰船也曾试图救援，但因风力太大以及雪层过厚而遇阻。
“该地区气象条件改善，直升机救援行动可能很快启动，”协调救援行动的澳大利亚海事局（AMSA）周四上午称。
AMSA称，未来36个小时的气象条件应有利于救援行动开展。
“绍卡利斯基院士号”12月24日在法国位于南极的杜蒙特-杜维尔（Dumont D'Urville）基地以东约100海里处被浮冰困住，距澳大利亚塔斯马尼亚州约1,500海里。
率领此次考察行动的特尼（Chris Turney）在推特上说：“非常感谢澳大利亚、中国和法国破冰船的艰苦努力！”
救援人员计划将俄罗斯科考船上所有52名乘客转移至“雪龙号”破冰船，其中包括科学家和游客，而22名俄罗斯船员仍将留在“绍卡利斯基院士号”。
AMSA称，直升机营救行动需要至少五个小时，具体情况须视天气情况而定。
“绍卡利斯基院士号”的乘客将先转移至“雪龙号”，然后再转移到澳大利亚“南极光号”，后者将先驶往南极的一个基地，而后前往塔斯马尼亚州的霍巴特（Hobart）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。