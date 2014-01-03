受困南极乘客全部被中国直升机救出 踏上漫漫回家路

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼1月3日（记者 Maggie Lu Yueyang） - 澳大利亚“南极光号”破冰船周五搭载着从被困的俄罗斯南极科考船“绍卡利斯基院士号”营救的52名乘客，踏上了回家的漫漫征程。

“这些乘客现在与我们在一起，被安排了新的住宿，他们似乎非常高兴，”澳大利亚南极局代理局长Jason Mundy周五上午在“南极光号”上说道。

中国“雪龙号”破冰船周四派直升机分批接上“绍卡利斯基院士号”上的52名科学家和游客，将他们转移到“南极光号”补给船。

“南极光号”目前驶往无冰水域，随后将前往一个南极基地补充物资，之后将返回澳大利亚。

这些乘客中多数是澳大利亚人和新西兰人，他们可能会在1月中旬左右抵达澳大利亚塔斯马尼亚州。在“绍卡利斯基院士号”破冰脱困前，船上的俄罗斯船员们将继续留守。

被困乘客转移工作于周四下午晚启动，整个过程耗时约五个小时。

率领此次考察行动的特尼（Chris Turney） 通过在Twitter发布照片和视频，记录下了这次救援任务。

“这是首架接我们回家的直升机，谢谢所有人！”特尼和其他乘客在一段视频短片中欢呼着，当时来接首批12名乘客的直升机刚刚抵达。

“我们平安地到达‘南极光号’上，”特尼在Twitter上称。

Mundy称，“南极光号”有足够房间供这些乘客住宿，能为“他们在旅途的后半程提供很好的照顾”。（完）