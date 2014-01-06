美国派破冰船协助南极中俄船只脱困

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿1月4日（记者 Peter Cooney） -美国海岸警卫队周六称，已派重型破冰船“北极星号”前往协助被困的俄罗斯“绍卡利斯基院士号”和中国“雪龙号”破冰船脱困。
美国海岸警卫队声明称，“北极星号”正在对澳大利亚当局和俄罗斯及中国政府的援助请求作出响应。
“美国海岸警卫队已经准备好响应澳大利亚的请求，”美国海岸警卫队太平洋地区司令PaulZukunft称。“保护海上生命安全是我们的最优先任务，因此我们正在协助为这两艘船破开一条航道。”
美国海岸警卫队准尉AllysonConroy称，“北极星号”预计在1月12日抵达被困船只附近，完成救援任务将需两三天的时间。
“看看南极的情况，那里本身就是挑战，而且还有（不利的）天气和浮冰，”Conroy在电话采访中说。“但我们的船员训练有素，预计这次任务会取得成功。”
协助从“绍卡利斯基院士号”营救52名乘客后，“雪龙号”周五发现自身也遭浮冰围困。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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