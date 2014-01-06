美国派破冰船协助南极中俄船只脱困

路透华盛顿1月4日（记者 Peter Cooney） -美国海岸警卫队周六称，已派重型破冰船“北极星号”前往协助被困的俄罗斯“绍卡利斯基院士号”和中国“雪龙号”破冰船脱困。

美国海岸警卫队声明称，“北极星号”正在对澳大利亚当局和俄罗斯及中国政府的援助请求作出响应。

“美国海岸警卫队已经准备好响应澳大利亚的请求，”美国海岸警卫队太平洋地区司令PaulZukunft称。“保护海上生命安全是我们的最优先任务，因此我们正在协助为这两艘船破开一条航道。”

美国海岸警卫队准尉AllysonConroy称，“北极星号”预计在1月12日抵达被困船只附近，完成救援任务将需两三天的时间。

“看看南极的情况，那里本身就是挑战，而且还有（不利的）天气和浮冰，”Conroy在电话采访中说。“但我们的船员训练有素，预计这次任务会取得成功。”

协助从“绍卡利斯基院士号”营救52名乘客后，“雪龙号”周五发现自身也遭浮冰围困。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。