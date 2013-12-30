南极天气恶劣导致澳破冰船救援放缓

路透悉尼12月30日（记者 Maggie Lu Yueyang） -澳大利亚海上搜救机构周一称，由于南极天气恶劣，前往援救俄罗斯客船的澳大利亚破冰船“南极光号”行程放缓。

澳大利亚海上搜救中心（AMSA）称，“南极光号”目前距俄罗斯科考船“绍卡斯基号”约有11海里（20公里）。

AMSA在声明中称：“该地区有阵雪，导致能见度较低。由于情况恶劣，为确保安全，‘南极光号’行驶缓慢。”

AMSA之前预计“南极光号”可在周日晚间驶达目的地。

“由于天气和海冰状况，目前无法得知‘南极光号’能否或何时可接近‘绍卡斯基号’。”

俄罗斯客船“绍卡斯基号”目前位于法国科考基地杜蒙特－杜维尔以东大约100海里处，距澳大利亚南端的塔斯马尼亚岛约1,500海里。

三艘破冰船被派前去解救“绍卡斯基号”。

中国破冰船“雪龙号”驶近“绍卡斯基号”，但被极厚的冰层阻挡。法国的“星盘号”已经放弃救援任务。

AMSA早前称，在“南极光号”到达之前，中国“雪龙号”将保持待命。

AMSA还称，若“南极光号”无法破开冰层，“雪龙号”上的直升机将被用于救援俄客船上的被困人员。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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