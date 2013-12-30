南极天气恶劣导致澳破冰船的救援放缓

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼12月30日 - 澳大利亚海上搜救机构周一称，由于南极天气恶劣，前往援救俄罗斯客船的澳大利亚破冰船“南极光号”行程放缓。
澳大利亚海上搜救中心（AMSA）称，“南极光号”目前距俄罗斯科考船“绍卡斯基号”约有11海里（20公里）。
AMSA在声明中称：“该地区有阵雪，导致能见度较低。由于情况恶劣，为确保安全，‘南极光号’行驶缓慢。”
AMSA之前预计“南极光号”可在周日晚间驶达目的地。
“由于天气和海冰状况，目前无法得知‘南极光号’能否或何时可接近‘绍卡斯基号’。”
俄罗斯客船“绍卡斯基号”目前位于法国科考基地杜蒙特－杜维尔以东大约100海里处，距澳大利亚南端的塔斯马尼亚岛约1,500海里。
三艘破冰船被派前去解救“绍卡斯基号”。
中国破冰船“雪龙号”驶近“绍卡斯基号”，但被极厚的冰层阻挡。法国的“星盘号”已经放弃救援任务。
AMSA早前称，在“南极光号”到达之前，中国“雪龙号”将保持待命。
AMSA还称，若“南极光号”无法破开冰层，“雪龙号”上的直升机将被用于救援俄客船上的被困人员。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。