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中国财经 | 2016年 4月 26日 星期二 13:59 BJT

蚂蚁金服完成45亿美元的新一轮融资

路透北京4月26日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)关联金融公司--蚂蚁金融服务集团周二表示，已完成新一轮45亿美元的融资。

蚂蚁金服在公告中称，中国投资有限责任公司和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)旗下的建信信托参与了B轮融资。

蚂蚁金服现有股东中国人寿(601628.SS)(2628.HK)、中国邮政储蓄银行母公司--中国邮政集团公司、中国开发银行的国开金融以及春华资本也参与了本轮融资。

蚂蚁金服没有透露本轮融资结束后该公司的估值。(完)

(编译 王颖；审校 张荻)

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