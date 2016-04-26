蚂蚁金服完成45亿美元的新一轮融资

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月26日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)关联金融公司--蚂蚁金融服务集团周二表示，已完成新一轮45亿美元的融资。
蚂蚁金服在公告中称，中国投资有限责任公司和中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)旗下的建信信托参与了B轮融资。
蚂蚁金服现有股东中国人寿(601628.SS)(2628.HK)、中国邮政储蓄银行母公司--中国邮政集团公司、中国开发银行的国开金融以及春华资本也参与了本轮融资。
蚂蚁金服没有透露本轮融资结束后该公司的估值。(完)
(编译 王颖；审校 张荻)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。