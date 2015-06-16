焦点：美国健康保险业者信诺回绝Anthem收购提议--WSJ

* 华尔街日报称，Anthem对信诺的收购报价为每股175美元

* 该报还报导，UnitedHealth也在关注信诺和Aetna

* 信诺股价触及纪录高位162.16美元

路透6月15日 - 在美国医疗行业加速整合之际，华尔街日报(WSJ)周一报导，健康保险业者信诺集团(CI.N)拒绝了规模更大的同业Anthem(ANTM.N)的收购要约。

华尔街日报援引知情消息人士的话报导，信诺和Anthem已经洽谈数月，Anthem过去10天之内已经两次提出收购报价。

该报称，Anthem最近一次对信诺的报价是每股175美元左右，据路透计算，对该公司估值约为450亿美元。

截至上周五收盘，信诺市值为353.4亿美元。

随着政府和雇主对医疗程序和药物方面支出的立场更加强硬，美国健康保险商备感压力。在这样的情况下，保险商透过购并来达到扩张目的不无道理，甚至可以在与医院的价格协商中有更好的筹码。

信诺回绝Anthem收购提议，最近一连串健康医疗保险业可能并购案中的最新发展。

华尔街日报引述消息人士的报导称，美国最大健康保险商UnitedHealth Group(UNH.N)也在密切注意信诺及安泰。

另一方面，彭博报导，Anthem也在考虑向Humana提出报价。

在不到一个月前，Humana(HUM.N)才表示考虑出售，据称安泰和信诺都有接手兴趣。

华尔街日报报导，Anthem欲收购信诺的磋商显示出，业内的下一桩交易不一定是很多行业观察人士之前预期的Humana出售交易。

信诺股价跳涨18%，触及162.16美元的历史新高；Anthem股价收高2.3%至164.46美元。

Humana收低2.7%至206.58美元。

Anthem、安泰、信诺和UnitedHealth发言人均表示，公司不评论谣言或市场猜测。记者未能立即联系到Humana的代表置评。

信诺为大型公司管理保险计划，并在根据美国平价医疗法案--通常称为奥巴马医保(Obamacare)--建立的政府医保交易平台出售健康保险计划。另外也提供牙科和其他方面的保险。

在奥巴马医保之下建立的众多个别医保交易平台中，Anthem是中最大的参与者之一，该公司也有庞大的企业雇主型保险业务。(完)

(编译 李爽/戴素萍/王颖；审校 王丽鑫/蔡美珍)

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