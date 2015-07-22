健康保险业者Anthem接近达成以480亿美元收购信诺--WSJ

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月22日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导，健康保险业者Anthem(ANTM.N)接近达成以逾480亿美元收购同业信诺集团(CI.N)的交易。
信诺股价盘后跳涨6.5%至161美元；而Anthem微幅下跌，周三收报155.10美元。
该报引述知情人士称，Anthem料将为信诺每股支付约187美元，交易有望周四就对外公布。
报导还称，交易尚未签约，具体时间仍有可能后延。
由于不是美国正常工作时间段，记者未能立即联系到Anthem和信诺予以置评。
在此之前，美国健康保险巨擘安泰保险公司(AET.N)7月2日宣布，将以总额达370亿美元的现金及股票，收购规模较小的竞争对手Humana，这是继最高法院终判维持奥巴马医保(Obamacare)改革后业内整固的一部分。
Anthem曾在6月份表示，已向信诺提出数次收购要约，但是始终未能达成交易，其中一部分原因是双方就谁来领导并后公司及企业治理产生分歧。信托还表示，它担心美国蓝盾蓝十字协会(Blue Cross Blue Shield Association)的其它成员会对交易带来阻力。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。