健康保险业者Anthem接近达成以480亿美元收购信诺--WSJ

路透7月22日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导，健康保险业者Anthem(ANTM.N)接近达成以逾480亿美元收购同业信诺集团(CI.N)的交易。

信诺股价盘后跳涨6.5%至161美元；而Anthem微幅下跌，周三收报155.10美元。

该报引述知情人士称，Anthem料将为信诺每股支付约187美元，交易有望周四就对外公布。

报导还称，交易尚未签约，具体时间仍有可能后延。

由于不是美国正常工作时间段，记者未能立即联系到Anthem和信诺予以置评。

在此之前，美国健康保险巨擘安泰保险公司(AET.N)7月2日宣布，将以总额达370亿美元的现金及股票，收购规模较小的竞争对手Humana，这是继最高法院终判维持奥巴马医保(Obamacare)改革后业内整固的一部分。

Anthem曾在6月份表示，已向信诺提出数次收购要约，但是始终未能达成交易，其中一部分原因是双方就谁来领导并后公司及企业治理产生分歧。信托还表示，它担心美国蓝盾蓝十字协会(Blue Cross Blue Shield Association)的其它成员会对交易带来阻力。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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