美国医疗保险业者Anthem将以542亿美元收购同业信诺

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(新增细节)
路透7月24日 - 美国医疗保险业者Anthem(ANTM.N)周五表示，将收购同业信诺(Cigna Corp)(CI.N)，从而打造美国最大的医疗保险企业，交易金额为542亿美元。
信诺股东的每股股票将可换取103.40美元现金和0.5152股Anthem股票。
这是医疗保险业史上最大的一笔收购案，而在三周之前，安泰(Aetna) (AET.N)同意以370亿美元收购竞争对手Humana(HUM.N)[nL3T0ZJ2F2]，这是奥巴马政府健保改革法案推出后，保险业界整合行动的一部份。
根据Anthem周四收盘价155.21美元，这笔交易估值落在每股183.36美元。
Anthem表示，其开价估值为每股188美元，系以5月28日两家公司进行收购谈判的报导传出前未受影响的股价为依据。Anthem已表示，这笔收购案有助其降低成本，也让该公司能和医院与医生谈成更低的价格。
Anthem表示，有信心能获得所需的监管机关核准以及其他批准。
然而多位专家指出，这笔交易可能面临反垄断监管机构的详细审查。
主要保险业者中拥有为大型企业提供自我保险业务者只有四家，这是其中的两家。
“全国性的业者从四家减少为三家，这会造成很大的话题，”Constantine Cannon LLP法律事务所的Matthew Cantor表示。
合并后的公司将由Anthem执行长Joseph Swedish所领导。信诺执行长David Cordani将会成为总裁暨营运长。
Anthem的主要财务顾问为瑞银投资银行。瑞士信贷亦担任财务顾问White & Case LLP则为法务顾问。
信诺的财务顾问为摩根士丹利，其法务顾问则为Cravath, Swaine & Moore LLP。(完)
(编译 陈宗琦/张明钧; 审校 戴素萍)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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