美国医疗保险业者Anthem将以542亿美元收购同业信诺

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路透7月24日 - 美国医疗保险业者Anthem(ANTM.N)周五表示，将收购同业信诺(Cigna Corp)(CI.N)，从而打造美国最大的医疗保险企业，交易金额为542亿美元。

信诺股东的每股股票将可换取103.40美元现金和0.5152股Anthem股票。

这是医疗保险业史上最大的一笔收购案，而在三周之前，安泰(Aetna) (AET.N)同意以370亿美元收购竞争对手Humana(HUM.N)[nL3T0ZJ2F2]，这是奥巴马政府健保改革法案推出后，保险业界整合行动的一部份。

根据Anthem周四收盘价155.21美元，这笔交易估值落在每股183.36美元。

Anthem表示，其开价估值为每股188美元，系以5月28日两家公司进行收购谈判的报导传出前未受影响的股价为依据。Anthem已表示，这笔收购案有助其降低成本，也让该公司能和医院与医生谈成更低的价格。

Anthem表示，有信心能获得所需的监管机关核准以及其他批准。

然而多位专家指出，这笔交易可能面临反垄断监管机构的详细审查。

主要保险业者中拥有为大型企业提供自我保险业务者只有四家，这是其中的两家。

“全国性的业者从四家减少为三家，这会造成很大的话题，”Constantine Cannon LLP法律事务所的Matthew Cantor表示。

合并后的公司将由Anthem执行长Joseph Swedish所领导。信诺执行长David Cordani将会成为总裁暨营运长。

Anthem的主要财务顾问为瑞银投资银行。瑞士信贷亦担任财务顾问White & Case LLP则为法务顾问。

信诺的财务顾问为摩根士丹利，其法务顾问则为Cravath, Swaine & Moore LLP。(完)

(编译 陈宗琦/张明钧; 审校 戴素萍)

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