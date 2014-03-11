香港《星岛日报》：雷厉反贪须制度和思想建设

（3月11日社评）

在全国人大政协两会期间，内地打击贪官不稍懈，陆续有高官落网受查。由各地查案到两会本身减少铺张，在在显示政府大力对付贪污腐败的决心，要求长治久安。当中所面对的挑战，不止是查办案件，还有制度建设和移风易俗。

这次两会，与会代表每天起居都对反贪有切身感受，原因是食住行进行了17项「改善会风」措施，一些与会代表已不戴名表或挽名牌手袋。

自从中央要求各级干部去除奢华浪费和公款出游、买车、吃喝，高档食肆生意大减，连香港高档消费品市场都受打击。大家都发现中央今次「动真格」，不再奢望「走过场」。

总理李克强打算订立「权力清单」，限权放权，「把权力关进制度的笼子里」，并且增加透明度，减少各级干部以权谋私的机会。

以上种种措施，目的是营造一个不敢和不能贪污的环境。更高层次是不屑贪污，这涉及观念改造，非朝夕可成，但是能够带来长远稳定的效益。

香港上世纪70年代成立廉政公署，兵分3路，执行处负责打击贪污犯罪，防止贪污处查找制度漏洞改革堵塞，还有社区关系处推动移风易俗的宣传教育，推出《静默的革命》和《廉政先锋》等剧集，当中在日常生活中涉及法理和人情冲突的内容，尤其深入民心。

中央对付贪污，高压打击和改善制度之外，还可参考香港出色的教育宣传工作，令官民不是因为怕遭惩罚而勉为其难，而是全心拥抱清廉文化。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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