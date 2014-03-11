香港《星岛日报》：雷厉反贪须制度和思想建设

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（3月11日社评）
在全国人大政协两会期间，内地打击贪官不稍懈，陆续有高官落网受查。由各地查案到两会本身减少铺张，在在显示政府大力对付贪污腐败的决心，要求长治久安。当中所面对的挑战，不止是查办案件，还有制度建设和移风易俗。
这次两会，与会代表每天起居都对反贪有切身感受，原因是食住行进行了17项「改善会风」措施，一些与会代表已不戴名表或挽名牌手袋。
自从中央要求各级干部去除奢华浪费和公款出游、买车、吃喝，高档食肆生意大减，连香港高档消费品市场都受打击。大家都发现中央今次「动真格」，不再奢望「走过场」。
总理李克强打算订立「权力清单」，限权放权，「把权力关进制度的笼子里」，并且增加透明度，减少各级干部以权谋私的机会。
以上种种措施，目的是营造一个不敢和不能贪污的环境。更高层次是不屑贪污，这涉及观念改造，非朝夕可成，但是能够带来长远稳定的效益。
香港上世纪70年代成立廉政公署，兵分3路，执行处负责打击贪污犯罪，防止贪污处查找制度漏洞改革堵塞，还有社区关系处推动移风易俗的宣传教育，推出《静默的革命》和《廉政先锋》等剧集，当中在日常生活中涉及法理和人情冲突的内容，尤其深入民心。
中央对付贪污，高压打击和改善制度之外，还可参考香港出色的教育宣传工作，令官民不是因为怕遭惩罚而勉为其难，而是全心拥抱清廉文化。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。