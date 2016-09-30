韩国官员称反贪腐法料对国内消费影响不大

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔9月30日 - 韩国企划财政部官员周五表示，本周生效的反贪腐法对韩国整体消费的影响料不大。
根据该法规，严禁公务员、教师、记者接受超过30,000韩元(27.20美元)的贿赂和宴请。
该官员称，排除汽车购置税费优惠到期等暂时性因素，消费正在复苏。这位官员拒绝署名，因其未获授权对媒体发表观点。(完)
(编译 李爽 审校 龚芳)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。