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国际财经 | 2016年 9月 30日 星期五 11:24 BJT

韩国官员称反贪腐法料对国内消费影响不大

路透首尔9月30日 - 韩国企划财政部官员周五表示，本周生效的反贪腐法对韩国整体消费的影响料不大。

根据该法规，严禁公务员、教师、记者接受超过30,000韩元(27.20美元)的贿赂和宴请。

该官员称，排除汽车购置税费优惠到期等暂时性因素，消费正在复苏。这位官员拒绝署名，因其未获授权对媒体发表观点。(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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