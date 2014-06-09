反欧盟政党支持率上升 政治面因素成欧元当前最大威胁

路透巴黎6月8日 - 随着欧元区债市回归非理性繁荣，经济开始缓慢增长，尽管并不稳定，政治面因素取代经济面因素成为欧元长期存在的最大威胁。

上个月的欧洲议会选举，反欧盟的党派获得大量选票，这将导致诸多国家政府削减赤字、进行结构性改革并加深欧元区18国一体化的行动难度加大。

德国的公开抵制，使得即便低通胀状况持续甚至恶化，欧洲央行(ECB)或也难以超越上周的货币宽松措施，实施类似美国的资产购买计划。

当前对于利用自己国家稳健财政收支来加大基础设施投资、或以减税刺激国内需求，从而帮助平衡欧洲经济调整的想法，德国政府退避三舍。

欧盟领导人和欧洲央行(ECB)在重建市场信心方面已经做得够多了。他们新建了一家救助基金，建立了更严格的财政纪律和单一银行监管机构，以及一个实际上的最后贷款人。

但是完成经济和货币联盟的政治意愿看起来较弱，特别是如果需要获得公众批准才能修订欧盟管理条约的话。

法国经济学家Jean Pisani-Ferry在这次选举之前出版了一本书。他在书中指出，欧洲领导人不愿意向欧盟让出更多权力，并寻求避免就加强欧洲一体化进行争论。

“对抗欧元危机过程中已经暴露出各国内部的分歧。他们越少采取行动，在国内引发政治问题的风险越少，”他写道。

既然现在已经没有了采取行动的迫切要求，在5月25日的选举中疑欧主义和反对现状的政党支持率大增，只会增强上述惰性。

甚至预言欧元区可能瓦解的评论家，比如美国经济学家鲁比尼，也承认最近两年欧元区形势改善了许多。

“当然，欧元区的许多事情正在向着正确方向发展，“他在巴黎Maurice Allais基金会的一个会议上表示。他列举了持续性更强的财政政策，劳动市场、退休金和福利制度改革，以及一些成员国的成本竞争力改善。

**经济正在康复**

除了希腊和塞浦路斯，当初接受救助的那些国家重新可以全面利用市场来融资，甚至希腊也发行了首批五年期公债。

随着投资者纷纷回归欧洲，西班牙10年期公债收益率现在基本上与美国和英国可比公债相当。而在三年前，西班牙尚需要欧盟提供430亿欧元(587亿美元)救助来重组破败的银行业。

在经济合作暨发展组织(OECD)最新版“向增长迈进”报告中，四个受援国--希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙--跻身竞争力改善最多的前五个国家之列。

这些国家都大幅削减了单位劳动力成本，消除了大规模经常账赤字、缩编了公共部门，并在平衡预算方面取得了进展。

失业率是一大“黑点”，西班牙和希腊的失业率仍在25%以上，青年人失业率更是超过一半。

所有这些国家亦正在努力摆脱欧债危机，债务负担比其他国家重得多，尽管鉴于他们可以拖上很长时间再向欧盟偿还援助贷款，偿债负担因而有所减轻。

但乐观的欧盟官员表示，欧元区二线国家将成为未来数年最活跃的地区，并将其与韩国和印尼在1990年代服下IMF开具苦药后取得的成功相提并论。

不过许多经济学家表示怀疑。目前担任法国政府政策规划部门主管的Pisani-Ferry指出，南欧的去工业化进程可能是不可逆的。

**改革阻碍**

忧虑的焦点现在转移到欧元区第二大和第三大经济体法国及意大利，两国并不需要纾困，且实施的改革较少。

意大利总理伦齐(Matteo Renzi)在欧洲议会选举中，赢得执行政治体系和劳动市场改革的强力授权。

但鉴于意大利特有的政治不稳定情况、既得利益者持续的阻挠、以及该国司法体制疲弱，伦齐仍面临强大的阻碍。

最大的挑战可能来自法国，勒庞(Marine Le Pen)的极右翼民族阵线(National Front)在欧洲议会选举中获得胜利，削弱了法国总统奥朗德(Francois Hollande)社会党政府的势力，法国政府方才准备要降低企业的税务和监管压力。

奥朗德的反对率达81%，再加上在地方及欧洲议会选举中连番失利，使得他难以执行攸关重振投资和创造就业的改革措施。

在来自勒庞反欧盟国家主义和反左翼的保护主义压力下，可能让巴黎当局阻挠欧盟与美国的自由贸易协商。

希腊乃至于西班牙极左翼反撙节党派在选举中得票增加，也带来了松绑削减公共支出和其他经济改革力道的压力。

“社会和政治对撙节措施及改革的反击，可能排山倒海而来，”鲁比尼警告称。

伦齐希望利用选举后的政治蜜月期，推动新的欧洲协议，调整预算赤字规范，让执行欧盟建议的结构性改革的国家能有更多的公共投资空间。

但就算欧盟领导人愿意将经济政策由撙节向扩张调整，要强化欧洲货币联盟所需的制度调整，从政治上来看却比以往都要更加艰难。(完)

(编译 田建华/张涛/石冠兰/王冠中; 审校 艾茂林/张若琪/李爽)

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