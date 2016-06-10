版本:
中国
中国财经 | 2016年 6月 10日 星期五 16:56 BJT

蚂蚁金服购金融数据商朝阳永续20%股权 以丰富金融平台产品--消息

路透香港6月10日 - 消息人士周五透露，阿里巴巴(BABA.N)旗下金融公司--蚂蚁金服购入金融信息数据提供商--朝阳永续20%股权，以为其开放式金融平台提供更多有吸引力的产品。

朝阳永续信息公司2003年成立于上海，主要业务包括提供上市公司盈利预测数据，高端财富管理者的平台服务、追踪对冲基金业绩表现等。

“给蚂蚁金服的开放式平台提供好的金融产品，以吸引并留住更多的客户。”上述人士称。该人士直接了解该交易，但拒绝透露姓名。他表示收购金额在3,500万美元左右。

因中国内地逢公共假期，路透暂时无法联系到蚂蚁金服对此事做出回复。

蚂蚁金服此前完成45亿美元融资，其运营着中国最大的货币基金余额宝，而在线支付服务支付宝则有4.5亿用户。（完）

(记者 毕晓雯；; 审校 屈桂娟)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐