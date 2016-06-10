蚂蚁金服购金融数据商朝阳永续20%股权 以丰富金融平台产品--消息

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港6月10日 - 消息人士周五透露，阿里巴巴(BABA.N)旗下金融公司--蚂蚁金服购入金融信息数据提供商--朝阳永续20%股权，以为其开放式金融平台提供更多有吸引力的产品。
朝阳永续信息公司2003年成立于上海，主要业务包括提供上市公司盈利预测数据，高端财富管理者的平台服务、追踪对冲基金业绩表现等。
“给蚂蚁金服的开放式平台提供好的金融产品，以吸引并留住更多的客户。”上述人士称。该人士直接了解该交易，但拒绝透露姓名。他表示收购金额在3,500万美元左右。
因中国内地逢公共假期，路透暂时无法联系到蚂蚁金服对此事做出回复。
蚂蚁金服此前完成45亿美元融资，其运营着中国最大的货币基金余额宝，而在线支付服务支付宝则有4.5亿用户。（完）
(记者 毕晓雯；; 审校 屈桂娟)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。