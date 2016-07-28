美国财政部加强打击房地产洗钱 把更多地区纳入搜索范围

路透华盛顿7月27日 - 美国财政部周三扩大对通过房地产交易洗钱的国际犯罪分子的追查范围，命令产权保险企业须报告加州和德克萨斯州部分地区、以及纽约和佛罗里达州更多地区的全现金购房者信息。

这项搜寻躲在壳公司背后的高端房产现金购房人的计划，仍将覆盖纽约市曼哈顿和迈阿密戴德这两个1月宣布的重点地区。但自8月起，还将覆盖到纽约其他区域，佛罗里达的布劳沃德和棕榈滩，加州的洛杉矶、旧金山湾区和圣迭哥，以及德州的圣安东尼奥。

据财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)，除确认新的非法活动嫌疑人身份及与当地执法机构分享信息之外，收集到的信息将影响未来的监管。

“通过扩大范围...我们将更了解全国房地产市场的洗钱风险，帮助我们决定未来的监管方向，”该机构主管Jamal El-Hindi在一份声明中称。

美国土地产权协会(ALTA)在其网站称，将向会员提供信息和工具以遵从财政部的要求。该协会是美国产权保险业的行业组织。

反腐组织--全球见证(Global Witness)的资深顾问Mark Hays称，在这个向来不大过问富豪客户身份及资金来源的行业，财政部的上述命令会导致在部分地区涉及豪华地产交易的业者承担更大的反洗钱义务。

在曼哈顿，报告全现金交易的金额门槛为300万美元，周边区域为150万美元。佛罗里达州的门槛是100万美元，加利福尼亚州为200万美元，德克萨斯州最低，为50万美元。

底特律反洗钱组织的Josh Hanna称，圣迭哥和圣安东尼奥离墨西哥近，贩毒集团偶尔在这两个城市进行犯罪活动。将这两个城市纳入搜索范围，可能表明财政部金融犯罪执法网络正在与美国缉毒局(DEA)合作。

全球见证的Hays称，旧金山和加利福尼亚州的部分地区是通往亚洲和中美洲的门户，迈阿密是通往拉美的门户，这使得这些地方成为全球现金枢纽。(完)