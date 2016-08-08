亚马逊日本因涉嫌反托拉斯行为而遭突击检查--日经

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京8月8日 - 日经新闻周一报导称，日本公正交易委员会突击检查亚马逊日本办公室，因其涉嫌施压零售商以好于对手网站的优惠条件销售产品。
报导并未说明是在何时进行突击检查。
日经援引知情消息人士的话称，亚马逊日本涉嫌强行设定限制条款，例如若零售商也在别的线上购物网站刊登广告，条款将迫使它们以较低的价格销售产品。
日本公正交易委员发言人士称，他无法证实该报导，但补充称“我不能说报导内容有误。”(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。