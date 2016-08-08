亚马逊日本因涉嫌反托拉斯行为而遭突击检查--日经

路透东京8月8日 - 日经新闻周一报导称，日本公正交易委员会突击检查亚马逊日本办公室，因其涉嫌施压零售商以好于对手网站的优惠条件销售产品。

报导并未说明是在何时进行突击检查。

日经援引知情消息人士的话称，亚马逊日本涉嫌强行设定限制条款，例如若零售商也在别的线上购物网站刊登广告，条款将迫使它们以较低的价格销售产品。

日本公正交易委员发言人士称，他无法证实该报导，但补充称“我不能说报导内容有误。”(完)