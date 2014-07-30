中国反腐标志事件驱动风险评价下调 A股估值上升--国泰君安

路透北京7月30日 - 中国国泰君安证券最新报告指出，7月29日反腐“打虎”阶段性标志事件出现，驱动市场的风险评价下调。未来，A股仍将迎来估值的持续上升过程。

新华社周二报导称，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。周永康曾任十七届中央政治局委员、常委，曾任职中央政法委员会书记。

报告表示，当下市场风险认识主要有两个来源。第一，来自于经济下滑带来的信用风险。当前市场对地方设立不良资产管理公司认识不足，A股估值提升仍未到位；第二，来自于反腐过程所形成的不确定性。“打虎”阶段性标志事件显示这一风险出现下调。这两个因素共同导致风险评价发生下降。

国泰君安认为，低估值蓝筹板块以及大金融板块将在下一阶段取代原来的钢铁等，构成上涨的主体。Beta敏感性决定行业配置逻辑，越敏感的越受益。高beta行业主要包括非银、煤炭、有色、军工、以及房地产、建材、建筑。

此外，报告表示，与改革关联度较强的行业将受益于改革加速预期，如油气改革、国企改革、投资加速领域等相关行业。

国泰君安认为，三季度是难得蜜月期，本质在于两个拐点出现。第一个拐点是中国版QE(量化宽松)的出现；第二个拐点是李克强总理硬措施降低融资成本的政策承诺。而国内市场对于QE以及流动性红利蔓延到实体经济和股市产生信心。

报告称，当前A股市场做空的风险明显在放大，而做多的条件却快速积累。抑制A股估值的坚冰正在被打破，新常态制度红利释放周期正在启动，A股上涨也将由局部蓝筹和龙头向更广泛的低估值蓝筹板块蔓延开去。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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