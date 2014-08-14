中国国务院反垄断委员会专家张昕竹因违纪被解聘

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月13日 - 新华社报道称，中国社科院研究员张昕竹，因违纪被国务院反垄断委员会专家咨询组解聘，他之前是该咨询组成员。

报道称，其以国务院反垄断委员会专家咨询组成员的身份受聘于高通公司 ，收取高通高额酬劳。高通是一项反垄断调查的目标。

中国加强对企业的反垄断执法，许多行业进入了反垄断视野。

记者试图通过电话和电子邮件联系高通在北京的媒体关系部门寻求置评，但未获回复。记者向高通在美国总部发送电子邮件寻求置评，暂未得到回复。

路透联系张昕竹了解此事，他在通过电子邮件给路透的简单回复中称：“个人力量太渺小，国家机器太强大。只有沉默。”

新华文章称，一些跨国企业为了保住自己的垄断利益，面对监管部门的反垄断调查，会无所不用其极，使出各种手段：拖延时间阻碍执法、花钱运作相关“专家”支持、利用“排外”说法为自己叫屈，等等。在这样的背景下，受聘于政府部门的相关“专家”“为外企说了话”，违反纪律收取利益相关方酬劳，对此情景应查个水落石出，并公之于众。（完）