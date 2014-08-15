高通称与中国反垄断专家张昕竹无直接财务往来

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月14日 - 全球电信设备巨头高通 称，该公司与被中国国务院反垄断委员会专家咨询组解聘的张昕竹并无直接财务往来。

之前有报道称，张昕竹以国务院反垄断委员会专家咨询组成员的身份受聘于高通，并收取高额酬劳。

中国国家发改委去年11月对高通发起反垄断调查，调查范围包括高通的专利授权及芯片组价格情况。

除高通外，还有不少外资企业在接受中国反垄断调查。

高通发言人特林伯(Christine Trimble)周四对路透表示，为回应发改委调查，高通聘请了“全球经济学集团”(Global Economics Group)制作一份经济分析报告，以呈交发改委。

她称，“全球经济学集团”聘请了张昕竹参与这份报告的撰写。

新华社周三报道称，中国社科院研究员张昕竹被国务院反垄断委员会专家咨询组解聘，不再担任该咨询组成员，原因是违反工作纪律。

特林伯说，高通向全球经济学集团按标准支付了服务费，与张昕竹无任何直接的财务往来。

全球经济学集团董事长埃文斯(David Evans)拒绝置评。

高通今年5月向发改委提交了这份经济分析报告，主要作者有三人，其中包括张昕竹。张昕竹还曾为中国移动、中国电信和中国银联等国内企业以及百胜等外资企业提供过专业分析。

特林伯说：“在中国或全世界，接受政府调查时聘请经济学家提供这样的经济分析、呈交反垄断机构，都是很常见的做法。”（完）