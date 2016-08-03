中国发改委将持续关注滴滴优步并购会否涉及价格垄断--官员

路透北京8月3日 - 针对滴滴宣布并购优步中国，中国国家发改委价格监督和反垄断局有关人士称，一旦并购成功，将具有很强的市场力量，至于对市场竞争秩序和消费者利益有何影响，会不会涉及价格垄断行为，发改委将持续关注并做进一步研判。

新华社周三报导并指出，根据易观今年二季度公布的数据，在中国专车市场，滴滴出行占据了70%的份额，优步中国占据了17%的份额。并购后，在中国专车市场将占据87%以上的份额，而在更细分的快车市场，市场份额则接近100%。

报导还援引中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧称，两家并购一定要符合反垄断法要求，无论并购是否最终成立，网约车市场的垄断都在那里，“垄断要分成两个层面来看，一个是市场层面；另一个是乘客端层面，而乘客端层面更为复杂。”

上海三亦城市规划设计公司徐康明长期从事城市公共交通研究。据其分析，网约车平台的低价红利来源于两大方面：主要是资本补贴；其次是使用不规范车辆、司机以降低成本。滴滴、优步两家合并的主要目的，是希望不再彼此搅局，尽快减少补贴，而且是双向减少乘客和司机端补贴。

他表示，在暴雨天气、高峰时段，有些平台改个算法，就能人为控制动态溢价。尤其在出租车改革方案出台之前，动态溢价对盈利的提升是不可低估的。

网约车被纳入合法化轨道后，一方面，一些网约车平台这种“趁火打劫”的定价方法有望被限制；另一方面，经过合法合规的筛选，经营权和司机数量会减少，会形成一定稀缺性。网约车平台也会用动态加价的方法，利用网约车需求和供给时空不匹配的特点，收取乘客更多费用。

中国最大移动交通平台--滴滴出行周一宣布，已与Uber全球达成战略协议，滴滴出行将收购优步中国的品牌、业务、数据等全部资产，收购后优步中国将独立运营。

商务部新闻发言人沈丹阳周二称，商务部目前尚未收到有关滴滴和优步中国相关交易的经营者集中申报。按规定，凡符合“反垄断法”规定申报条件和“国务院关于经营者集中申报标准的规定”中申报标准的，经营者均应事先向商务部申报，未申报的不得实施集中。（完）