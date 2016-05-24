Anthem与信诺之争或推迟交易获反垄断批准--华尔街日报

路透华盛顿5月22日 - 据华尔街日报(WSJ)周日报导，在医疗保险业者Anthem Inc (ANTM.N)计划收购信诺(Cigna Corp) (CI.N)、双方正力争让监管部门批准这一具有里程碑意义的交易背后，两家公司已经爆发争执。

报导称，尽管交易看上去不会立即谈崩，但双方的争执有可能推迟或有碍获得反垄断批准。

知情消息人士证实了华尔街日报的说法。

Anthem发言人对华尔街日报报导不予置评。记者未能立即联系到信诺管理人士发表评论。

华尔街日报称，在包括双方执行长在内的高管往来信函中，Anthem和信诺互相指责对方违反去年7月签订的合并协议，而且向监管机构提交文件的工作没有做好。

根据报导，双方争执的一个关键点是Anthem针对处方药中介Express Scripts Holding Co (ESRX.O)的诉讼。Anthem指控Express Scripts药物收费过高。

报导称，信诺董事长Isaiah Harris Jr.在4月9日致Anthem董事会的信函中表示，该诉讼有可能对监管审批前景以及合并后公司的价值构成不利影响。报导还称，Anthem则回应信诺集团董事会称，公司在合并谈判之初就已经提醒过起诉的可能性，能从Express Scripts获得更优价格只会有利。

两家公司本月稍早披露的声明暗示，双方对于何时完成交易持不同意见。

信诺在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示，由于监管程序的复杂性，交易或于2017年、而不是2016年完成。

Anthem一方则表示，对时间表的预期没有变化。(完)