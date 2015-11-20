路透专访：智利安托法加斯塔矿业预计2016年铜产量增加3%左右--CEO

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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此外，他说该公司预计，由于进口需求增长，2016年向中国出口铜精矿的处理和精炼费用(TC/RC)将由今年的每吨107美元和每磅10.7美分的指标水平下降。
本周许多全球矿商与中国的铜冶炼厂就2016年的处理和精炼费用展开谈判。
安托法加斯塔矿业对明年全球精炼铜市场供应形势的预估与许多中国冶炼厂不同，后者预计将出现富余。中国冶炼厂要求提高2016年精炼铜长单供应的处理和精炼费用。
卖方向中国炼厂支付处理和精炼费用，由后者将进口矿石加工成精炼铜，这笔费用将从冶炼厂的购买价格中扣除。由于铜精矿供应增加，处理和精炼费用也上涨，这将提高冶炼厂的利润，但降低卖方的收入。
当被问及是否有计划投资中国铜业时，安托法加斯塔矿业表示，该公司当前正侧重于削减成本和提高生产力。(完)
(编译 王丽鑫/李春喜; 审校 高琦/王洋)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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