蚂蚁金服暂不急于上市 将增长放在第一位--消息

路透上海/香港10月11日 - 据消息人士称，正在期待蚂蚁金服首次公开发行(IPO)的投资者将需要等到至少2017年底，因为该公司将增长作为第一要务。蚂蚁金服是电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)剥离出来的规模达600亿美元的在线金融业务。

知晓计划的消息人士称，蚂蚁金服聚焦扩大其现有逾4.5亿用户群，增加更多商家和客户。蚂蚁金服主流业务为支付宝，这是中国最大的在线支付服务平台。

其中一位消息人士称，截至上个月，蚂蚁金服都尚未接洽中国监管机构开启冗长的上市流程，加入超过700家等待上市的公司队列。

蚂蚁金服一位发言人称，集团尚未确定上市时间表及上市地点。中国证监会未予以评论。

在4月份的最近一轮筹资活动时，蚂蚁金服的估值超过600亿美元，仅略低于华尔街银行高盛(GS.N)的市值。其上市成为近年来最受期待的交易之一。

消息人士称，蚂蚁金服打算在中国内地和香港两地上市。

消息人士透露，两地申请可能同步进行，不过由于香港上市等待时间较短，也可能意味着会率先进行香港H股上市。(完)