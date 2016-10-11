蚂蚁金服暂不急于上市 将增长放在第一位--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/香港10月11日 - 据消息人士称，正在期待蚂蚁金服首次公开发行(IPO)的投资者将需要等到至少2017年底，因为该公司将增长作为第一要务。蚂蚁金服是电子商务巨头阿里巴巴(BABA.N)剥离出来的规模达600亿美元的在线金融业务。
知晓计划的消息人士称，蚂蚁金服聚焦扩大其现有逾4.5亿用户群，增加更多商家和客户。蚂蚁金服主流业务为支付宝，这是中国最大的在线支付服务平台。
其中一位消息人士称，截至上个月，蚂蚁金服都尚未接洽中国监管机构开启冗长的上市流程，加入超过700家等待上市的公司队列。
蚂蚁金服一位发言人称，集团尚未确定上市时间表及上市地点。中国证监会未予以评论。
在4月份的最近一轮筹资活动时，蚂蚁金服的估值超过600亿美元，仅略低于华尔街银行高盛(GS.N)的市值。其上市成为近年来最受期待的交易之一。
消息人士称，蚂蚁金服打算在中国内地和香港两地上市。
消息人士透露，两地申请可能同步进行，不过由于香港上市等待时间较短，也可能意味着会率先进行香港H股上市。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。