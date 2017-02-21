蚂蚁金服将向韩国Kakao Pay投资2亿美元 拓展国际市场（更新版）

(新增细节及分析师评论)

路透上海2月21日 - 中国蚂蚁金服将向韩国讯息平台巨擘Kakao Corp (035720.KQ)旗下的移动支付公司Kakao Pay投资2亿美元，藉以扩大全球金融资产网络。

两家公司周二发布联合声明表示，这项投资是规模更大的策略结盟的一部分，藉以协助蚂蚁金服4.5亿个全球用户与Kakao Pay连结；目前Kakao Pay平台上有超过1,400万个会员。

“在蚂蚁金服的全球扩张中，韩国是一个重要的市场，我们在这市场中见到许多创新服务及移动支付成长的机会，”蚂蚁金服集团国际事业部总裁Douglas Feagin表示。

蚂蚁金服为全球估值最高的网路金融公司，拥有主宰中国线上付款行业的支付宝平台，但遭遇国内竞争对手腾讯控股(0700.HK)旗下微信支付的强力竞争。

一名直接知情的消息人士本月稍早告诉路透，蚂蚁金服正在寻求通过发债筹资至多30亿美元，为并购和进一步海外投资提供资金。

“蚂蚁金服的最终目标是成为全球支付巨头--消费者最大的、最广泛的选择，”China Market Research上海主管Ben Cavender说道。

“挑战在于要面对世界各地强大的本土支付公司。相比烧钱跟本土公司争夺市场份额，向它们投资入股更为划算。”

Kakao的用户总数超过4,800万，其在线讯息平台Kakao Talk最为知名。旗下的Kakao Pay是提供账单支付和汇款等服务的金融服务平台。(完)