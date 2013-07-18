QE退场疑虑冲击市场 新兴国家期待G20会议明确表态

2013年5月23日，孟买一位交易员在看电脑上的股票交易信息。 REUTERS/Vivek Prakash

路透伦敦7月17日 - 本周20国集团(G20)财长会议公报内容若能适当设计，有可能会大大减轻美国量化宽松退场问题引发的全球金融市场剧烈波动，但恐怕不是市场所希望的方向。

近年来，分析师及投资人倾向避免对G20会议抱持过高期望，不过他们指出，针对近来美国联邦储备委员会(美联储/FED)讨论结束买债措施引发市场剧烈震荡情况，如果本周G20财长莫斯科会议能够展现某种团结一致的态度，对于杯弓蛇影的金融市场而言，将是一颗定心丸。

因此，周五及周六在莫斯科召开的G20会议，对于发展中国家尤其重要，自从美联储5月22日首次暗示可能开始缩减购债措施后，发展中国家在这波市场震荡中受创最重。

随着美元贸易加权指数由2013年低点大涨4.5%，数以百亿美元计的资金撤离新兴股市及债市。债券收益率飙升，从印度卢比到土耳其里拉等新兴货币跌至数年低点，甚至历史低位。

但受到影响的不只是新兴市场，美国公债收益率上扬，推升了所有人的借贷成本。美元走势引发全球汇市大幅震荡。美元/欧元及美元/日圆汇率隐含波动率已比今年年初上升三分之一到五成。

“市场及投资人希望的是见到G20对危机退场策略有更多协作及统合，”德国商业银行新兴市场研究负责人Simon Quijano-Evans指出。

Quijano-Evans不讳言，随着美联储撤回几年来释出的流动性，全球资产价格进行调整是无可避免的。

但他表示，基于宽松措施及撤走宽松措施为发展中国家带来不成比例的冲击，将这些国家的看法纳入考量或许才算公平。

“新兴市场若能参与这个政策调整过程将是好事，若美联储对此有所表示，将会产生相应效果，”Quijano-Evans称。

**G20峰会公报为关键所在**

自上次于4月举行的G20峰会以来，美联储政策的转变和美元资产的买需，已经改变了情势。上次峰会时，伯南克表示缩减刺激规模仍是以后的事，而峰会的官方公报也仅提到了无限制的货币宽松政策所带来的风险。

“我们将留心长期推行货币宽松政策所带来的负面影响，”这份公报中写到。

目前来看，就美国退出刺激计划、退出的速度和方式、以及美联储的计划可能有多详尽，在公报中提一提，或许有助于舒缓市场的紧张情绪。

与会的发展中国家明显在寻求安抚。主办国俄罗斯亦呼吁G20的政策要有“可预见性”，特别是在储备货币的问题上。

**G20峰会所带来的舒缓作用难以持久**

仅仅几年前，新兴国家的官员曾怒斥美联储实施货币战，尤其指责它故意打压美元汇率。

“我不确定新兴市场是否还有可以依赖的东西，”南非标准银行分析师Tim Ash表示，“他们都利用了非常廉价的融资...其中许多国家仅是贪图安逸，而不勤于改革，这就使得他们在资本开始撤离时易受到冲击。”

缺乏改革导致了成长全线放缓，这也就是G20峰会所带来的舒缓作用不太可能持久的原因。

分析师指出，即便是在大力推行货币宽松政策的情况下，新兴货币和股市自2011年年中以来的表现一直不佳。

瑞银策略师Manik Narain表示，根据GDP的加权指标，目前新兴市场和美国间的经济成长差距为1999年以来的最窄水平，而发展中国家曾经所拥有的巨额经常帐盈余已然萎缩。

市场也展现出了看淡的情绪。本周美银美林公布的一份调查显示，目前投资者对新兴市场的曝险仓位为近12年来的最低水平。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。