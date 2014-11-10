澳新银行将明年铁矿石价格预估下调逾20%

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透悉尼11月10日 - 澳新银行(澳盛银行,ANZ)周一调降其2015年铁矿石价格预估，从先前预估的每吨平均101美元降至78美元，指因供应过剩且中国制钢原料需求前景疲弱。中国是全球最大铁矿石进口国。
这一预估修正使澳新银行处于预估值区间的低端。此前该银行对铁矿石前景处于看多行列，预计明年价格将反弹。
“政府严格实施改革，加上楼市疲弱、供应增加等因素，未来两年铁矿石价格向上的机会很小，”澳新银行资深商品策略师Mark Pervan在致客户研究报告中说。
摩根士丹利本月预计2015年铁矿石均价将为每吨87美元，高盛预计为80美元。
据The Steel Index编纂的数据，立即向中国交货的铁矿石价格.IO62-CNI=SI为每吨75.50美元，为2009年6月以来最低。
“以前我们预期在超卖水准会出现实质性的反弹，但现在我们对于钢厂将在这些水准重新进货的信心下降，”Pervan表示。
“需求方面越来越谨慎，信用环境长期紧缩，意味着多数钢厂不愿意或者无力重建适度的铁矿石库存。”
据上述报告，较长期来看，全球供应过剩持续到2010-2019年期间末段，预示铁矿石价格不太可能再突破每吨100美元。
美国穆迪投资服务公司估计，未来几年，将有超过3亿吨新产量或扩张产量进入市场。今年海运铁矿石市场的规模约为10亿吨。
这些新供应多数来自全球三大生产商，即淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)。他们的采矿成本为每吨20-30美元，在价格较低时也能获得足够的利润。(完)
(编译 于春红/张涛；审校 艾茂林/蔡美珍)
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