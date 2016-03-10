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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 16:33 BJT

澳洲个股：澳新银行在亚洲五地退出中小企业业务，并裁员约100人

路透新加坡/悉尼3月10日 - 澳新银行集团(澳盛银行集团) 发言人称，该行已经在五个亚洲国家退出中小企业业务并削减约100个工作岗位。

该发言人对路透表示，澳新银行在新加坡、越南、香港、印尼和台湾退出中小企业信贷业务，此前消息人士透露，该行正在缩减亚洲的中小企业业务。(完)

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