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中国财经 | 2017年 1月 3日 星期二 08:31 BJT

澳新银行以13亿美元出售上海农商银行20%股份

路透悉尼1月3日 - 澳新银行(ANZ.AX)周二表示，将以18亿澳元(13亿美元)的价格出售所持上海农商银行的股份，买方为中国远洋海运集团有限公司(China COSCO Shipping Corp)以及Shanghai Sino-Poland Enterprise Management Development Corp。

澳新银行在声明中称，上述价格较上海农商银行截至2015年12月净资产的市净率为1.1倍。

交易于周六达成协议，目前还受到一些条件限制，有待监管部门审批，料2017年年中之前完成。(完)

(编译 孙国玉；审校 王丽鑫)

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