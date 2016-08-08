澳股业绩：澳新银行九个月现金获利下降3%，因调整软件支出计算方式

路透悉尼8月8日 - 澳新银行(澳盛银行,ANZ) 周二公布，九个月现金获利下降3%，受累于其调整软件支出的计算方式。

衡量获利能力的一个重要指标--净利差(NIM)持稳，因机构业务增长抵消了融资成本上升及同业在利率方面激烈竞争的影响。

在澳洲四大银行中，澳新银行是唯一一家拥有庞大海外业务的银行，其中主要聚焦于亚洲业务，但在新执行长Shayne Elliott的领导下，该行正调整策略转为重新侧重于国内业务。(完) (编译 许娜；审校 陈宗琦)