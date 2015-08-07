版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 10:22 BJT

澳洲热股：澳新银行售股筹资，股价盘中重挫7%

周四被问及未来资本计划时，澳新银行称其有多种选择。

瑞银在周四致客户的报告中说，与大多数全球银行相比，澳新银行对于资本监管改革的反应缓慢，有必要大幅提高资本水平，这不大可能通过出售资产等方式及时实现，让市场感到满意。

澳新银行股价触及2014年2月来低点，最新报30.20澳元，下跌7.4%，而且恐将创下2008年来最大单日跌幅。

澳洲7月要求该国“四大”银行和麦格理银行 根据抵押贷款规模，提高现金储备。(完)

(编译 王兴亚/杜明霞；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐