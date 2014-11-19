澳新银行七名员工停职 面临监管机构的利率操纵调查

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透悉尼11月19日 - 澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周三表示，已暂停七名从事市场交易的员工的工作，等待监管机构对指标银行间拆借利率受操纵一事的调查。
澳洲证券和投资委员会(ASIC)正在开展一系列审查，了解银行在利率设定方面有无不当行为。
澳新银行的首席风险官Nigel Williams在声明中表示，该行正在配合ASIC的行动。
今年稍早，ASIC审查了法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)和苏格兰皇家银行(RBS.L)，因其交易员试图影响澳洲指标银行间拆借利率的设定。(完)
(编译 张涛；审校 王兴亚)
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