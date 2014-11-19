澳新银行七名员工停职 面临监管机构的利率操纵调查

路透悉尼11月19日 - 澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周三表示，已暂停七名从事市场交易的员工的工作，等待监管机构对指标银行间拆借利率受操纵一事的调查。

澳洲证券和投资委员会(ASIC)正在开展一系列审查，了解银行在利率设定方面有无不当行为。

澳新银行的首席风险官Nigel Williams在声明中表示，该行正在配合ASIC的行动。

今年稍早，ASIC审查了法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)和苏格兰皇家银行(RBS.L)，因其交易员试图影响澳洲指标银行间拆借利率的设定。(完)

(编译 张涛；审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。