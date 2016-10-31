专访：ANZ割售亚洲财富及零售业务后 力争法人金融重返成长

路透香港10月31日 - 澳新银行(ANZ)(ANZ.AX)多名高层主管周一表示，ANZ在卖掉五个亚洲市场的财富及零售业务后，计划让亚洲的机构法人业务重返成长。

ANZ周一稍早宣布，以约1.1亿坡元(8,000万美元)代价，将新加坡、香港、中国、台湾及印尼的财富及零售业务卖给星展集团(DBSM.SI)。

ANZ的机构法人业务包括贸易融资、外汇及现金管理，主要服务企业客户。

“这与零售业务十分不同，我们已经拥有规模。因此我们只是希望加强经营，”执行长Shayne Elliott称。ANZ为澳洲市值第三大银行。

“对于那些在这个地区进行贸易及资金往来的人，我们要成为全世界最佳银行，”Elliott在香港接受专访时称。“因此我们现在只是让自己拥有更佳状态。”

澳新银行机构事业小组高管Mark Whelan称，该行在过去18个月一直在缩减机构业务，做法包括削减风险加权资产，减少没有带来很多收入的客户数量。

“我们仍需更多作为，隐藏在数据中的，是我们和那些今后符合我们标准的客户一起成长，”他说。“依我之见，我们又得到了12个月的时间，来进行整理分类。”

Elliott称，退出亚洲财富业务后，澳新银行将在周四随着发布业绩，一道宣布其澳洲财富管理业务的评估结果。Elliott拒绝透露详情。

路透在5月报导称，澳新银行当时正在研究出售部分或全部寿险及产品研发业务。该业务是澳洲财富业务的一部分。

Elliott称，澳洲寿险业务消耗约40-50亿澳元(30-38亿美元)资本，为需要大量资本才能维持的业务。

“对澳洲财富业务的评估有很大的不同，而且出于不同的原因。澳洲财富业务的规模不小，什么才是正确的前进道路，这是一大问题，”他补充说。(完)