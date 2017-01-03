澳新银行以13亿美元出售上海农商银行20%股份（更新版）

今年完成全部引战工作 6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
（新增声明内容，交易细节和澳新银行资本比率）
路透悉尼1月3日 - 澳新银行(ANZ.AX) 周二表示，将以18亿澳元(13亿美元)出售所持上海农商银行的20%股份，这是该行出售亚洲资产的行动之一。
“此项出售是我们精简业务、改善资本效益的一项策略，”澳新银行副执行长Graham Hodges在声明中称。
买方是中国远洋海运集团有限公司(China COSCO Shipping Corp)以及上海中波企业管理发展有限公司(Shanghai Sino-Poland Enterprise Management Development Corp)；上述价格较上海农商银行截至2015年12月净资产的市净率为1.1倍。
这是澳新银行削减其亚洲资产的行动之一，该行向新加坡星展银行(DBS)(DBSM.SI)出售了其在新加坡、香港、中国大陆、台湾和印尼的财富和零售业务。
对于银行而言，在新的监管要求下，持有上海农商等银行的少数股权代价过高。新规则要求银行为这类投资准备股权资本。
澳新银行于2007年斥资5.68亿澳元收购上海农商银行的股权，但之后就一直处于投资者的压力之下，投资者要求该行出脱在亚洲所持的少数股权，并提高衡量银行财务实力的核心指标--一级资本比率。
澳新银行称此项股权出售或将令其一级资本比率提高40个基点左右。该行11月在年度报告中称，其资本比率为9.6%。
周六达成的股权出售协议，还受到一些条件限制，并有待监管部门审批，料在2017年年中之前完成。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
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