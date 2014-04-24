众安房产与多方订立合作备忘录

路透香港4月24日 -聚焦浙江省的房地产商--众安房产(0672.HK)周四公布，与多个合作方签订合作谅解备忘录，拟在引进农业现代化技术、提供养老管理服务等方面进行合作，以抓住中国城镇化带来的商机及发展机遇。

该公司今天股价走高，早盘中段涨逾9%，大盘恒生指数.HSI升0.21%。

众安房产的声明称，为抓住中国城镇化所涌现的商机及发展机遇，已就有关农业现代化、引进日本农业知识及技术入中国、供应农产品、于中国新城镇提供养老管理服务及开发陆埠镇土地及就规划相关开发提供相关协助之建议合作谅解备忘录。

其中，公司分别与浙江桐庐县政府及台州市政府，就农业现代化进行合作，众安将协助引进国际现代农业发展理念及技术，而官方则提供相关农业资料。

此外，众安与日本高崎股份有限公司（Takasaki Corporation）就引进日本农业知识及技术入中国进行合作，高崎将协助提供农业营运指导。众安并与浙江理工大学订立备忘，倘公司与其合作伙伴生产的农产品，较浙江理工大学现时采购的产品质量为高，则浙江理工大学拟向众安采讲该等产品。

众安亦与深圳诺丁汉合作共同开发中国新城镇的养老管理服务，以及与陆埠镇政府就开发当地土地等进行合作。

众安房产表示，谅解备忘录涵盖的合作范围将有助其在开发之土地城镇化，增加该等新城镇开发土地之收入，且可补充本集团当前业务。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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