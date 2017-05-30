澳洲金融：AOFM称不太可能将债券年限延长到超过30年

路透悉尼5月30日 - 澳洲金融管理办公室(Australian Office of Financial Management，AOFM)周二表示，预计明年或后年市场对计划新发行的30年期指标债券会有持续的需求，但在可预见的未来澳洲可能不会进一步延长债券年限。

“我们没有看到延长债券年限的空间和好处，”AOFM负责人Robert Nicholl称，他指的是近来一些国家发行了50年期和70年期债券。AOFM负责管理澳洲联邦债务。

Nicholl称，全球稳定性恶化不太可能对投资者对澳洲债券的偏好产生重大影响。(完) (编译 孙国玉；审校 王兴亚)