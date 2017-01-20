独家：怡安正深入谈判拟45亿美元出售员工福利外包公司--消息

路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安(AON.N)正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。

怡安2010年以49亿美元收购了人力资源服务公司翰威特，此番出售在很大程度上属于反其道而行之，这表明怡安现在希望更加侧重于保险和风险管理业务。

上述消息人士称，继本月稍早宣布出售后，CD&R已在竞拍中压倒私募股权投资公司黑石集团(BX.N)占据了上风。消息人士警告，谈判仍在进行中，结果仍是未知数。

被出售的子公司主要处理员工福利事务，包括固定福利、固定缴款计划以及医保和福利管理服务。

消息人士称，怡安希望最晚2月10日公布交易，这也是该公司计划公布第四季财报的时候。

由于谈判保密，上述消息人士要求匿名。怡安以及CD&R不予置评，而黑石集团未立即回应关于请其发表评论的要求。

怡安总部位于伦敦，活跃于120多个国家。

对于那些通过外包大部分行政事务来帮助企业降低成本的公司，私募股权公司是很活跃的投资者。投资几年后，他们就寻求出售这类资产的所有权，获得丰厚利润。

2014年黑石集团和主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)投资7.5亿美元收购了Kronos Inc的少数股权。Kronos是一家人力资源管理解决方案公司。(完)