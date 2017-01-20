独家：怡安正深入谈判拟45亿美元出售员工福利外包公司--消息

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安(AON.N)正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。
怡安2010年以49亿美元收购了人力资源服务公司翰威特，此番出售在很大程度上属于反其道而行之，这表明怡安现在希望更加侧重于保险和风险管理业务。
上述消息人士称，继本月稍早宣布出售后，CD&R已在竞拍中压倒私募股权投资公司黑石集团(BX.N)占据了上风。消息人士警告，谈判仍在进行中，结果仍是未知数。
被出售的子公司主要处理员工福利事务，包括固定福利、固定缴款计划以及医保和福利管理服务。
消息人士称，怡安希望最晚2月10日公布交易，这也是该公司计划公布第四季财报的时候。
由于谈判保密，上述消息人士要求匿名。怡安以及CD&R不予置评，而黑石集团未立即回应关于请其发表评论的要求。
怡安总部位于伦敦，活跃于120多个国家。
对于那些通过外包大部分行政事务来帮助企业降低成本的公司，私募股权公司是很活跃的投资者。投资几年后，他们就寻求出售这类资产的所有权，获得丰厚利润。
2014年黑石集团和主权财富基金新加坡政府投资公司(GIC)投资7.5亿美元收购了Kronos Inc的少数股权。Kronos是一家人力资源管理解决方案公司。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵/张涛)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。