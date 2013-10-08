全球贸易疲弱 经济增长或减速--APEC声明

路透印尼努沙杜瓦10月8日 - 亚太经合组织(APEC)周二誓言将执行负责任的宏观经济政策，来帮助抵消全球经济增长放缓及贸易减速的影响。

APEC在一份准备好的声明中指出，“全球经济增长非常疲弱，下行风险仍存，全球贸易放缓且经济前景暗示增长可能减速，均衡程度不及预期。”

“我们将实施谨慎而负责任的宏观经济政策，以确保经济增长的相辅相成作用，并维持本地区的经济与财政稳定性，防止负面溢出效应。”(完)

(编译 石冠兰 审校 于春红)

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