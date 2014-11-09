APEC通过北京反腐败宣言 明确信息共享最大限度地打击腐败

路透北京11月9日 - 正在中国北京召开的亚太经合组织(APEC)审议通过《北京反腐败宣言》，呼吁各成员开拓新的合作领域，以进一步打击腐败行为。明确提出根据各自法律，加强与腐败官员及其非法所得跨境活动相关的信息共享，以最大限度地打击腐败、贿赂与非法资金流动.

中央纪委监察部网站刊登的新闻稿称称，根据金融行动特别工作组的定义，提高受益所有权透明度，从而更加有效地预防和发现腐败行为。

宣言指出，通过引渡、司法协助、追回腐败所得等手段，消除腐败避风港；考虑在本经济体法律允许范围内，通过更加灵活的手段追回腐败所得；全力推动意在预防、调查、起诉和惩治腐败犯罪的国际合作。

进一步发掘运用《联合国反腐败公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》等国际法律文书，以及《亚太经合组织圣地亚哥反腐败与提高透明度行动计划》等现有国际合作倡议推动双边反腐败合作的潜力；鼓励成员经济体在适当情况下签署、缔结双边引渡条约和司法协助协定，并效法成功范式推进双边反腐败执法合作。

建立亚太经合组织反腐败执法合作网络，设立秘书处以负责网络的日常运行，并期待这一网络早日建设成为亚太地区反腐败与执法机构间分享信息与交流经验、技术的非正式合作机制，从而为侦测、调查并起诉腐败、贿赂、洗钱与非法贸易提供便利。

积极支持并参与亚太经合组织反腐败执法合作网络等多边网络，强化国际反腐败合作；有效开展双边、区域或国际合作的现有机制，视情深入发掘其所具备的潜在价值；发展并推广各司法管辖区反腐败操作手册等新型反腐败工具或倡议，从而为各成员经济体反腐败机构与执法部门提供技术支持。

为营造公平而开放的市场环境而共同努力，鼓励各成员经济体倡议、制定、执行旨在打击贿赂的相关法律法规，并不断根据实际情况将其修改完善；认可加强跨经济体联合行动以预防、调查并起诉贿赂犯罪的重要意义；鼓励各成员经济体加强政府与商界在反贿赂领域的对话；欢迎各成员经济体为打击贿赂而创设的工具与准则。

宣言还提出，在各成员经济体法律规定范围之内，通过一切可行方式开展反腐败案件合作，并为开展反腐败跨境合作的官员提供行政安排等方面的便利。

根据各经济体基本法律原则，采取一切必要措施落实并提高透明度，包括强化预防腐败机构、制定反腐败政策、鼓励社会参与等；设立保护举报人的措施与体系；高度重视反腐败机构与执法部门能力建设；努力推动成员经济体间开展经验分享、人员培训与技术援助。

中国正在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。11月7日-8日为APEC第26届部长级会议，9日到10日举行工商领导人峰会，10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。（完）

(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)

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